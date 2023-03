Cabina di regia Covid: cala incidenza, RT in lieve aumento (Di venerdì 24 marzo 2023) La Cabina di regia sul Covid ha diffuso i dati del monitoraggio settimanale. Questi i principali elementi emersi: in lieve diminuzione l'incidenza settimanale a livello nazionale: 38 ogni 100.000 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Ladisulha diffuso i dati del monitoraggio settimanale. Questi i principali elementi emersi: indiminuzione l'settimanale a livello nazionale: 38 ogni 100.000 ...

