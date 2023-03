Buoni postali, come avere un guadagno tra il 5 e il 10% (Di venerdì 24 marzo 2023) I Buoni postali si usano più per conservare ma alcune offerte permettono anche di avere un rendimento più alto del solito Rischio, durata, costi e rendimento: sono diversi gli elementi da valutare quando si fa un investimento, a partire ovviamente la cifra iniziale che si mette sul piatto. Da anni gli italiani hanno la tradizione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 24 marzo 2023) Isi usano più per conservare ma alcune offerte permettono anche diun rendimento più alto del solito Rischio, durata, costi e rendimento: sono diversi gli elementi da valutare quando si fa un investimento, a partire ovviamente la cifra iniziale che si mette sul piatto. Da anni gli italiani hanno la tradizione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dbiselli : @AlfonsoFuggetta Si fidi, questo è niente... Provi a incassare buoni postali nominativi di un genitore defunto, ten… - infoitinterno : 'Signora, c'è una fuga di gas', dalla casa di una 88enne spariscono contanti e buoni postali •… - parsabotto : @AlfonsoFuggetta Spero per lei che non ci siano buoni postali nell'eredità... Dopo 10 anni sto ancora facendo si e… - infoitinterno : Come guadagnare oggi il 5% o il 10% in poco tempo con i buoni fruttiferi postali? Ecco 3 alternative a confronto - ProiezioniDB : Come guadagnare oggi il 5% o il 10% in poco tempo con i buoni fruttiferi postali? Ecco 3 alternative a confronto -