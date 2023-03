Bulgaria, il presidente ferma la fornitura di armamenti all’Ucraina (Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre i governi di Polonia e Slovacchia sono determinati a concedere i loro velivoli militari all’Ucraina, la Bulgaria mette in pausa le sue forniture di armi. La decisione è legata alla politica interna di Sofia, che sta vivendo una lunga fase di instabilità, con cinque elezioni parlamentari convocate in cinque anni. La settimana scorsa il presidente Rumen Radev ha dichiarato che lo stop agli aiuti militari a Kiev durerà almeno fino alla data delle prossime elezioni politiche, cioè il 2 aprile. In particolare, ha affermato che è giusto che i cittadini bulgari conoscano le posizioni dei partiti, i quali si prevede che dopo le elezioni decidano per la Bulgaria se essere parte degli sforzi per ristabilire la pace oppure prolungare la guerra. Per questo motivo, spiega Rudev, finché il governo provvisorio ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre i governi di Polonia e Slovacchia sono determinati a concedere i loro velivoli militari, lamette in pausa le sue forniture di armi. La decisione è legata alla politica interna di Sofia, che sta vivendo una lunga fase di instabilità, con cinque elezioni parlamentari convocate in cinque anni. La settimana scorsa ilRumen Radev ha dichiarato che lo stop agli aiuti militari a Kiev durerà almeno fino alla data delle prossime elezioni politiche, cioè il 2 aprile. In particolare, ha afto che è giusto che i cittadini bulgari conoscano le posizioni dei partiti, i quali si prevede che dopo le elezioni decidano per lase essere parte degli sforzi per ristabilire la pace oppure prolungare la guerra. Per questo motivo, spiega Rudev, finché il governo provvisorio ...

