Budapest alla Corte Penale Internazionale | nessun arresto di Putin sul territorio ungherese

Il governo ungherese fa sapere alla Corte Penale Internazionale (CPI) che non arresterà Vladimir Putin se questi dovesse entrare nel paese. Ciò è stato reso pubblico da Gergely Gulyás, capo first appeared on il manifesto.

