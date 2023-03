Bucciantini: “Champions, Milan-Napoli. La storia conta, ma…” (Di venerdì 24 marzo 2023) Marco Bucciantini ha parlato della sfida dei quarti di finale tra Milan e Napoli valida per i quarti di Champions League. Il giornalista presente anche nelle trasmissione di Sky Sport, dice: “Sicuramente la storia ha un suo peso specifico, soprattutto in Champions League. Ma non bisogna dimenticare che il Napoli ha affrontato anche il Liverpool, che pure ha una sua grandissima storia e sappiamo com’è andata a finire“. Poi Bucciantini ha aggiunto: “Io ho come l’impressione che il Napoli adesso abbia in testa la Champions League, come se volesse mandare un messaggio al mondo del calcio e voglia farlo attraverso il mezzo più potente, che è la massima competizione per club che c’è in Europa. Per questo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 marzo 2023) Marcoha parlato della sfida dei quarti di finale travalida per i quarti diLeague. Il giornalista presente anche nelle trasmissione di Sky Sport, dice: “Sicuramente laha un suo peso specifico, soprattutto inLeague. Ma non bisogna dimenticare che ilha affrontato anche il Liverpool, che pure ha una sua grandissimae sappiamo com’è andata a finire“. Poiha aggiunto: “Io ho come l’impressione che iladesso abbia in testa laLeague, come se volesse mandare un messaggio al mondo del calcio e voglia farlo attraverso il mezzo più potente, che è la massima competizione per club che c’è in Europa. Per questo ...

