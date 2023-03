Bucchioni: «Inter, grosso problema. Ecco perché Inzaghi criticato» (Di venerdì 24 marzo 2023) Simone Inzaghi è sicuramente uno degli uomini più attaccati e criticati di questa Inter, come spiega anche il giornalista Enzo Bucchioni sulle frequenze di Radio Sportiva. Nella sua analisi, ha in particolar modo segnalato un grosso problema per la squadra nerazzurra. problema DI GIOCO – Enzo Bucchioni ha fatto il punto sul lavoro di Simone Inzaghi e sul modo di giocare della sua Inter: «Sicuramente una cosa possiamo dirla: è diventata una squadra prevedibile. Gioca sempre sugli esterni e prova a sfondare a destra o sinistra. Gli avversari lo sanno e vanno a raddoppiare. Conte teneva la squadra corta, compatta, stando con la difesa più bassa. Così poteva ripartire veloce, con il lancio su Lukaku. Non era sicuramente un calcio banale e ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Simoneè sicuramente uno degli uomini più attaccati e criticati di questa, come spiega anche il giornalista Enzosulle frequenze di Radio Sportiva. Nella sua analisi, ha in particolar modo segnalato unper la squadra nerazzurra.DI GIOCO – Enzoha fatto il punto sul lavoro di Simonee sul modo di giocare della sua: «Sicuramente una cosa possiamo dirla: è diventata una squadra prevedibile. Gioca sempre sugli esterni e prova a sfondare a destra o sinistra. Gli avversari lo sanno e vanno a raddoppiare. Conte teneva la squadra corta, compatta, stando con la difesa più bassa. Così poteva ripartire veloce, con il lancio su Lukaku. Non era sicuramente un calcio banale e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Bucchioni: «Inter, grosso problema. Ecco perché Inzaghi criticato» - - infoitsport : Bucchioni: «Inter-Juventus, mano si vedeva in diretta! Tante domande» - internewsit : Bucchioni: «Inter-Juventus, mano si vedeva in diretta! Tante domande» - - internewsit : Bucchioni: «Non capisco perché Chiffi sia rimasto 4 minuti fermo» - - internewsit : Bucchioni : «Chiffi doveva andare al Var, non ci si può più fidare» - -