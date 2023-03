Brie Larson aveva paura di entrare nell'MCU: "Non sapevo che cosa ne sarebbe stato di me" (Di venerdì 24 marzo 2023) La star di Captain Marvel ha parlato della sua iniziale reticenza nell'entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Prima ancora che vestisse i panni di Captain Marvel Brie Larson era preoccupata dalle ramificazioni che la sua popolarità avrebbe potuto avere. L'attrice premio Oscar ha dichiarato di essere stata molto reticente all'inizio e di avere delle perplessità sul suo futuro. "Avevo paura di quello che mi sarebbe potuto accadere. Non sapevo di che tipo di mondo si trattasse e quali scelte avrei dovuto fare in veste di artista. Ogni volta che sento di essere messa un pò troppo sul piedistallo, il mio lavoro è quello di rimuovermi da quella posizione di privilegio" ha dichiarato ai microfoni di The Hollywood … Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 marzo 2023) La star di Captain Marvel ha parlato della sua iniziale reticenzaa far parte del Marvel Cinematic Universe. Prima ancora che vestisse i panni di Captain Marvelera preoccupata dalle ramificazioni che la sua popolarità avrebbe potuto avere. L'attrice premio Oscar ha dichiarato di essere stata molto reticente all'inizio e di avere delle perplessità sul suo futuro. "Avevodi quello che mipotuto accadere. Nondi che tipo di mondo si trattasse e quali scelte avrei dovuto fare in veste di artista. Ogni volta che sento di essere messa un pò troppo sul piedistallo, il mio lavoro è quello di rimuovermi da quella posizione di privilegio" ha dichiarato ai microfoni di The Hollywood …

