Brave Ragazze: come finisce il film? (Di venerdì 24 marzo 2023) Il film Brave Ragazze finisce con l’arresto di Maria (Serena Rossi) e delle sue complici. Hanno avuto una condanna lieve perché i giudici e l’opinione pubblica hanno considerato che fossero Brave Ragazze indotte a delinquere dalle loro condizioni di vita. Quando Anna (Ambra Angiolini) esce dal carcere trova ad accoglierla i suoi bambini ma anche il commissario Giovanni Morandi (Luca Argentero). Facciamo un riepilogo per spiegare come si è arrivati al finale del film. A Gaeta, nel 1982, quattro rapinatrici improvvisate mettono a segno diversi colpi. La polizia, nella fattispecie il commissario Morandi, venuto da Torino, brancola nel buio. Le quattro donne provano a portare avanti la loro vita un po’ scombinata senza dare troppo nell’occhio. Una delle ... Leggi su cultweb (Di venerdì 24 marzo 2023) Ilcon l’arresto di Maria (Serena Rossi) e delle sue complici. Hanno avuto una condanna lieve perché i giudici e l’opinione pubblica hanno considerato che fosseroindotte a delinquere dalle loro condizioni di vita. Quando Anna (Ambra Angiolini) esce dal carcere trova ad accoglierla i suoi bambini ma anche il commissario Giovanni Morandi (Luca Argentero). Facciamo un riepilogo per spiegaresi è arrivati al finale del. A Gaeta, nel 1982, quattro rapinatrici improvvisate mettono a segno diversi colpi. La polizia, nella fattispecie il commissario Morandi, venuto da Torino, brancola nel buio. Le quattro donne provano a portare avanti la loro vita un po’ scombinata senza dare troppo nell’occhio. Una delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... baby40208636 : @rango_claudia Certo brave ragazze come Jessica è anche Nikita per me - socjalcues : @KATPETR0VA io sono sotto shock non ci meritavamo nulla di tutto ciò ,,, siamo brave ragazze - Pappapig11 : BRAVE RAGAZZE ?????? @SBruganelli #oriele #nikiters - PUNKABBESTIIA : quelle brave ragazze mi piace proprio assai, voglio invecchiare come la maionchi - asrcristian1927 : @asr_futfem Cambia poco Teniamoci la serata per chi l'ha vissuta allo stadio e per chi come me si è emozionato in… -