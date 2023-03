Brand e spirito artigiano Confartigianato racconta imprese e valori

(Di venerdì 24 marzo 2023)re ersi. Moltiplicare il potenziale e l’attrattività dell’artigianato anche agli occhi dei giovani, attraverso una comunicazione efficace e trasversale, anche per superare le difficoltà di reperimento della manodopera.non solo s’interroga ma traccia una rotta per darsi una comunicazione il più possibile innovativa e “di sistema”. Gli Stati generali della comunicazione, organizzati dalla Confederazione degli artigiani e delle piccole, sono serviti proprio a questo. Il tema della “comunicazione vincente” per gli artigiani resta, dunque, una priorità. Perché, come spiega il vicepresidente nazionale Eugenio Massetti “è unche ha una storia” che racchiude “tantissime categorie di mestieri”. La sfida è “fare sintesi” puntando ...

...looriginale dell'opera, capace di conquistare ammiratori in tutto il mondo. Lo stesso titolo, The First Slam Dunk, vuole evidenziare come questo lungometraggio sia, anche per i fan del,...Bisogna entrare dentro la complessità con coraggio evisionario". Hanno sottolineato questo ...di padrone di casa ha salutato il pubblico illustrando il percorso che ha condotto unlegato ...... di noti designer edi lusso, come Versace, Maison Margiela, Alexander Wankg, KENZO, COMME ... e ' racchiuderà looriginale e vivace della maison '. Una collezione che sicuramente riuscirà ...

La campagna di Greenpeace contro Bitcoin dà vita ad una mascotte "dallo spirito ribelle" Cointelegraph Italia

Leggi su Sky TG24 l'articolo Kendall Jenner, in latex rosso, protagonista nel nuovo spot per i gioielli Messika VIDEO ...Il colorist brasiliano segue due sole regole: non si veste di nero e non lascia pareti bianche. Consigli e visioni in un'intervista ...