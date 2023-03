Borseggiatrici rom fanno la lagna in tv a sfregio delle vittime dei loro furti: ormai ci fotografano ovunque (video) (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo le denunce social e quelle televisive di Striscia la Notizia, per le Borseggiatrici rom attive sulla metro milanese arrivano anche le interviste di Del Debbio a Dritto e Rovescio. Un’occasione che il conduttore di Rete 4, in equilibrio tra cronaca e diritto di replica, dà loro per spiegarsi. E, nel caso, fare mea culpa. Eppure, dalla loro testimonianza diretta, non emergono scuse o giustificazioni di sorta, ma una lagna vittimistica che, a tratti, sfocia persino nella rivendicazione sociale. Borseggiatrici rom, a “Dritto e Rovescio” accusano i passeggeri e rivendicano il diritto a rubare «Sì, sono una ladra. Sono una borseggiatrice», esordisce una delle ospiti in studio. Poi precisare con fierezza: «Sono rom». Paolo Del Debbio e Giuseppe Cruciani assistono con sguardo sconcertato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo le denunce social e quelle televisive di Striscia la Notizia, per lerom attive sulla metro milanese arrivano anche le interviste di Del Debbio a Dritto e Rovescio. Un’occasione che il conduttore di Rete 4, in equilibrio tra cronaca e diritto di replica, dàper spiegarsi. E, nel caso, fare mea culpa. Eppure, dallatestimonianza diretta, non emergono scuse o giustificazioni di sorta, ma unavittimistica che, a tratti, sfocia persino nella rivendicazione sociale.rom, a “Dritto e Rovescio” accusano i passeggeri e rivendicano il diritto a rubare «Sì, sono una ladra. Sono una borseggiatrice», esordisce unaospiti in studio. Poi precisare con fierezza: «Sono rom». Paolo Del Debbio e Giuseppe Cruciani assistono con sguardo sconcertato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Il PD libera le borseggiatrici Rom che usano bimbi e gravidanza per evitare il carcere e continuare a delinquere. V… - LegaSalvini : Isabella Tovaglieri: 'Il Partito Democratico ha affossato la legge che avrebbe inasprito la legge contro le borsegg… - GiovaQuez : Oggi la casa offre, il PD che dopo aver sostenuto mafiosi, anarchici e scafisti ora fa “liberare le borseggiatrici”… - sempreaDx : RT @aciapparoni: Il centrodestra vuole che le ladre incinte non restino più impunite. Ma per il #PD tutto deve restare com’è. Eppure le cr… - ErtwittoII : RT @AlanPanassiti: Ieri sera a #drittoerovescio una delle pagine più nere della tv italiana: la presenza in video delle #borseggiatrici Rom… -