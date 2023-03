Borseggiatrici e madri in carcere | scontro tra lega e Pd

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il Pd ritira le firme contestando le misure più severe introdotte dalla maggioranza. Nessun differimento della pena automatico per le donne incinte. Si apre losulper leBorseggiatrice in gravidanza nella metro di Milano – Ph Credit prima Milano.itIl tema delledetenute viaggiava sulla stessa lunghezza d’onda fino a poco tempo fa, sia per destra che per sinistra. Dopo le polemiche sulle, che non possono andare inperché in gravidanza odi bambini piccolissimi, si apre lo. Il PD ha ritirato le firme sulla proposta di legge volta a modificare l’articolo 146 del codice penale, che prevede il differimento della pena per le donne incinta e per lecon un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : Le madri con figli piccoli in carcere sono 23. Ci resteranno, nonostante un tentativo di sistemare in altre struttu… - antoanto56 : RT @CarloVerdelli: Le madri con figli piccoli in carcere sono 23. Ci resteranno, nonostante un tentativo di sistemare in altre strutture pr… - NethipEdien2000 : RT @CarloVerdelli: Le madri con figli piccoli in carcere sono 23. Ci resteranno, nonostante un tentativo di sistemare in altre strutture pr… - PoratiDaniela : RT @CarloVerdelli: Le madri con figli piccoli in carcere sono 23. Ci resteranno, nonostante un tentativo di sistemare in altre strutture pr… - PalermoToday : Madri detenute: lo scontro tra destra e Pd e cosa c'entrano le borseggiatrici -

Gli emendamenti approvati in commissione Giustizia prevedono il carcere per lein caso di recidiva e cancellano il rinvio della pena per le donne incinte o con figli di meno di un anno. Il Pd ritira la sua proposta di legge e attacca la maggioranza: 'Vogliono più bambini ...'Il Pd libera leRom che usano bimbi e gravidanza per evitare il carcere e ... In presenza di recidiva l'esecuzione avviene 'presso un istituto di custodia attenuata per detenuti'. ...I componenti del Pd della commissione Giustizia della Camera annunciano in una nota: "Abbiamo deciso di ritirare la nostra proposta di legge sulle detenute. Eravamo a un passo dall'introdurre ...

Madri in carcere, la maggioranza esulta: basta borseggiatrici incinte impunite TGCOM

Così le borseggiatrici in stato di gravidanza non resteranno impunite e, secondo la valutazione del magistrato, sconteranno la pena presso una casa famiglia o in un apposito carcere per detenute madri ...«La proposta di legge sulle detenute madri la ripresentiamo noi poiché il Pd ritirando ... con un post su Twitter ha accusato il Pd di «liberare le borseggiatrici rom che usano i bimbi e gravidanza ...