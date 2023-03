Borse | tornano i timori sulle banche Europa in rosso

(Di venerdì 24 marzo 2023) Gli istituti di credito osservati speciali dopo che duetedesche ieri, infrangendo un vero e proprio tabù, hanno annunciato che non eserciteranno l'opzione call prevista da un loro bond AT1. Spread stabile, petrolio in calo

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...a scendere le banche europee interrompendo il rimbalzo seguito all'intervento di Ubs nel Crédit Suisse. Banco Bpm lascia sul terreno l'1,8%, Unicredit - 0,7%. Si distingue sui listini europei ...

Borse, listini asiatici poco mossi. Tokyo chiude a -0,13% Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Partenza in salita per le Borse europee, sulla scia dei listini asiatici, appesantiti dall’andamento negativo del comparto finanziario. L’attenzione degli investitori si ...I timori sulla crescita dell'economia e sulla tenuta del sistema bancario sono tornati in primo piano, nonostante le rassicurazioni Oltreoceano del segretario al Tesoro Janet Yellen. Nel giorno del ...