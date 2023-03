Borse | tornano i timori sulle banche Europa in profondo rosso | Deutsche Bank nel mirino

(Di venerdì 24 marzo 2023) Gli istituti di credito osservati speciali dopo che duetedesche ieri, infrangendo un vero e proprio tabù, hanno annunciato che non eserciteranno l'opzione call prevista da un loro bond AT1. Spread stabile, petrolio in calo

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...le vendite sui listini. Dopo un avvio di seduta negativo, le principali piazze europee sono in peggioramento. Poco dopo le 11.30, Milano perde un fragoroso 2,50% seguita da Francoforte ( - 2,...MILANO - Le banchenel mirino delle vendite sui mercati finanziari, con l'indice europeo di settore che arriva a perdere il 5% e singoli colossi, a cominciare da Deutsche Bank, in particolare sofferenza: il ...

Tornano le vendite sui listini ... Sotto attacco questa volta ci sono gli istituti tedeschi: Deutsche Bank crolla del 10% alla borsa di Francoforte, mentre balzano in avanti i costi dei CDS per ...Tornando alle banche tedesche, del tutto a sorpresa, Deutsche Pfandbriefbank e Aareal Bank hanno annunciato di avere deciso di non rimborsare i titoli AT1 che avevano l’opzione «call» in arrivo: hanno ...