Borse, partenza in salita per l’Europa. Le banche tornano sotto tiro (Di venerdì 24 marzo 2023) Gli investitori guardano alle prossime mosse della Federal Reserve, dopo l’aumento di un quarto di punto del costo del denaro Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 marzo 2023) Gli investitori guardano alle prossime mosse della Federal Reserve, dopo l’aumento di un quarto di punto del costo del denaro

Borse, partenza in salita per l'Europa, le banche tornano sotto tiro Gli investitori guardano alle prossime mosse della Federal Reserve, dopo l'aumento di un quarto di punto del costo del denaro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Partenza in salita per le Borse europee, sulla scia dei listini asiatici, appesantiti dall'andamento negativo del comparto finanziario. L'attenzione degli investitori si concentra sulle banche, dopo ... Gli investitori guardano alle prossime mosse della Federal Reserve, dopo l'aumento di un quarto di punto del costo del denaro (Il Sole 24 Ore Radiocor) -in salita per leeuropee, sulla scia dei listini asiatici, appesantiti dall'andamento negativo del comparto finanziario. L'attenzione degli investitori si concentra sulle banche, dopo ... Borse, listini asiatici poco mossi. Tokyo chiude a -0,13% Il Sole 24 ORE Borse europee in calo in attesa degli indici Pmi Partenza negativa in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano le contrattazioni sotto la parità. Sul sentiment degli operatori pesano ancora le tensioni nel comparto ...