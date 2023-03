(Di venerdì 24 marzo 2023) Leeuropee chiudono in perdita risentendo del timore sulla crescita dell’economia, zavorrata anche dalla situazione del settore delle. Tra le peggiori(-8,5% in chiusura) e Commerz(5,45%)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Tornano i timori dei mercati sui titoli bancari, crolla Deutsche Bank. Borse europee giù - Helle_quins : RT @Phastidio: Nuova crisi di nervi bancaria oggi in atto, stavolta con epicentro Deutsche Bank, che fa crollare i rendimenti e le borse, r… - Italia_Notizie : Borse oggi 24 marzo | Tonfo Deutsche Bank: perde fino al 15%. Banche giù Milano la peggiore (-2,2%) - domenicosabell1 : Borse oggi 24 marzo, tonfo Deutsche Bank: perde fino al 15%. Banche a picco in Europa, Milano maglia nera - SML88987 : -

Sono state anchele banche a mettere in crisi leeuropee. Gli investitori, nonostante le rassicurazioni delle banche centrali, hanno preso di mira Deutsche Bank ( - 8,6%), che riscatterà in anticipo i ...Un venerdì nero chiude la settimana delleeuropee , nuovamente travolte dalle vendite sulle banche per i timori relativi, questa volta, ...la manifattura soffre Sono passati in secondo piano...Leasiatiche vedi anche Credit Suisse, cosa succede dopo il salvataggio da parte di Ubs Anche in Asia, dove la situazione è migliore, lehanno comunque chiuso generalmente deboli, ...

Le Borse di oggi, 24 marzo. Banche ancora nel mirino, ora il caso è Deutsche Bank. Milano perde il 2,2%. Lagarde ... la Repubblica

