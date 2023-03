Borse oggi 24 marzo, tonfo Deutsche Bank: perde fino al 15%. Banche a picco in Europa, Milano maglia nera (Di venerdì 24 marzo 2023) Le Borse europee proseguono la seduta in forte ribasso dopo l'avvio in rosso di Wall Street mentre le Banche continuano ad essere bersagliate dalle vendite, con Deutsche Bank finita nel mirino... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 24 marzo 2023) Leeuropee proseguono la seduta in forte ribasso dopo l'avvio in rosso di Wall Street mentre lecontinuano ad essere bersagliate dalle vendite, confinita nel mirino...

