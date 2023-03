Borse europee in calo Milano maglia nera Timori per Deutsche Bank

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Tornano i timori dei mercati sui titoli bancari, crolla Deutsche Bank. Borse europee giù - Agenzia_Ansa : Le Borse europee proseguono la seduta in forte ribasso dopo l'avvio in rosso di Wall Street. Le banche continuano a… - SML88987 : Borse a picco, tonfo Deutsche Bank Milano la peggiore, chiude a -2,2% Che cosa succede alle banche?… - quoted_business : Lagarde:?“Le banche europee sono solide e resilienti”. Scholz: “Non c’è motivo di preoccuparsi”. Deutsche Bank dunq… - sdeangelis56 : Se falliscono le banche americane, poi quella svizzera e inciampa quella tedesca, io un po' mi preoccuperei. Le Bor… -

Si muove in territorio negativo Piazza Affari . Stesso andamento al ribasso anche per le principali, con il settore bancario di nuovo nella bufera, nonostante le rassicurazioni delle autorità. "Il settore bancario dell'area dell'euro è resiliente, perché dispone di solide posizioni ...18.25Ue in rosso,timore Deutsche Bankin forte ribasso dopo l'avvio in rosso di Wall Street,mentre le banche sono bersagliate dalle vendite, con Deutsche Bank finita nel mirino degli investitori dopo aver deciso il rimborso ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia Chiusura pesante per le, spedite ancora una volta al tappeto dalle preoccupazioni per la tenuta di un comparto bancario oggetto di una crescente crisi di fiducia. Non si salva nessuna delle più grandi Piazze ...

Borse oggi 24 marzo | Crolla Deutsche Bank, Europa chiude in calo, Milano la peggiore: -2,2% Corriere della Sera

18.25 Borse Ue in rosso,timore Deutsche Bank Borse europee in forte ribasso dopo l'avvio in rosso di Wall Street,mentre le banche sono bersagliate dalle vendi- te, con Deutsche Bank finita nel mirino ...Venerdì nero per le borse europee. Milano è la peggiore, chiude in calo di oltre due punti, perdono qualcosa di meno Parigi e Francoforte, ma il clima è identico ovunque: timori per un possibile ...