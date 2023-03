(Di venerdì 24 marzo 2023) "L'Europa non potrà mai essere equidistante fra Stati Uniti epoiché non condividiamo lo stesso modello di Pechino. Ma noi abbiamo un nostro specifico interesse e anche Washington ha un suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borrell, sulla Cina l'Ue ha interessi diversi dagli Usa: 'Tra alleati si deve discutere' - ClaudioANSA : 2023-03-24 16:41 ++ Borrell, sulla Cina l'Ue ha interessi diversi dagli Usa ++ BRUXELLES (ANSA) - infoitinterno : Tensione tra Borrell e Tunisi sulla situazione politica del Paese - antoninobill : RT @LaraAmmendola: #TrumpVSMessico ? #MeloniBloccoNavale ? #EuropaCieca sulla #Libia ,#Tunisia e #Turchia ? #Borrell più che un #Gardener… - micheladania : RT @LaraAmmendola: #TrumpVSMessico ? #MeloniBloccoNavale ? #EuropaCieca sulla #Libia ,#Tunisia e #Turchia ? #Borrell più che un #Gardener… -

Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josepnel corso di un'intervista con l'ANSA e altre testate. "Ma c'è un triangolo, Usa Cina ed Europa, e la dinamica di questo ...L'Hr/Vp Josepdovrebbe invece fare tappa in Cina quando a metà aprile si recherà in ... presidente della delegazione del Parlamento europeoCina (uno tra i sanzionati). Il politico ...... ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un articolo pubblicato venerdì... Ha anche criticato il capo della diplomazia dell'UE Josepper la sua dichiarazione '...

Borrell, sulla Cina l'Ue ha interessi diversi dagli Usa Agenzia ANSA

BRUXELLES - L'alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josep Borrell si recherà presto in Cina ... "la presidente Ursula von der Leyen terrà un discorso sulle ...Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell nel corso di un'intervista con l'ANSA e altre testate. "Ma c'è un triangolo, Usa Cina ed Europa, e la dinamica di questo ...