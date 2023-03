Bonetti: Renzi protagonista nuovo partito anche con passo di lato (Di venerdì 24 marzo 2023) Va avanti il cantiere del partito unico messo in campo da Italia Viva e Azione. "La prossima settimana il comitato politico darà il via a tutto il percorso" costituente con i componenti dei due gruppi che lavoreranno sul Manifesto dei valori e sul vademecum delle regole per il congresso dove sarà scelto il futuro leader in vista delle europee del 2024. A fare il punto con Askanews la vicepresidente della Federazione, Elena Bonetti, di Italia Viva."Oggi abbiamo un leader chiaro che è Carlo Calenda e continueremo a sostenerlo anche nel prossimo congresso; Renzi ha già detto che la leadership di Calenda è un'ottima leadership, io ne sono convinta altrettanto", precisa Bonetti, che aggiunge: "è evidente che in questo momento Renzi ha deciso di fare un passo di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 marzo 2023) Va avanti il cantiere delunico messo in campo da Italia Viva e Azione. "La prossima settimana il comitato politico darà il via a tutto il percorso" costituente con i componenti dei due gruppi che lavoreranno sul Manifesto dei valori e sul vademecum delle regole per il congresso dove sarà scelto il futuro leader in vista delle europee del 2024. A fare il punto con Askanews la vicepresidente della Federazione, Elena, di Italia Viva."Oggi abbiamo un leader chiaro che è Carlo Calenda e continueremo a sostenerlonel prossimo congresso;ha già detto che la leadership di Calenda è un'ottima leadership, io ne sono convinta altrettanto", precisa, che aggiunge: "è evidente che in questo momentoha deciso di fare undi ...

