Bonelli “restituisce” i ciottoli presi dall’Adige | “Meloni non mi ha risposto in Parlamento | servono leggi sul clima forti”

"Sono qui dove sono stato una settimana fa per documentare gli effetti drammatici della siccità: sul fiume Adige all'altezza di Rovereto la situazione è veramente drammatica ancora oggi. Alcuni giorni fa ho mostrato in Parlamento questi ciottoli che avevo raccolto qui sull'Adige. ciottoli che in una situazione di normalità sarebbero stati ad una profondità di diversi metri e invece non è così: i plinti sono tutti a secco, sono i plinti di un ponte. Come avevo promesso questi ciottoli li ricollocherò dove li ho presi. Ma la presidente Meloni non ha risposto in Parlamento alla mia richiesta di dire cosa il governo intendesse fare contro la siccità e per contrastare il cambiamento climatico".

