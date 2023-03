Bolzano | colloqui a scuola solo in lingua tedesca | preside riaccende la polemica

(Di venerdì 24 marzo 2023) Leggi Anche Rovigo, esplosione in aula in un istituto professionale: 2 ragazzi feriti Leggi Anche Bologna, 19enne con la sindrome di Down vuole fare esame di Maturità ma il liceo dice no L'assessore ...

Bolzano, colloqui a scuola solo in lingua tedesca: preside riaccende ... TGCOM

E' polemica a Bolzano, dove una preside di una scuola elementare precisa in una lettera che i colloqui genitori-insegnanti si terranno solo in lingua tedesca, riaccendendo il dibattito sul tema in Alt ...(ANSA) - BOLZANO, 24 MAR - Una lettera inviata da una preside di una scuola elementare di Bolzano, nella quale precisa che i colloqui durante l'udienza generale si terranno solo in tedesco, riaccende ...