Bologna | ragazza non vedente resta senza casa | “Nessuno mi affitta una stanza perché ho il cane guida”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Camilla ha solo chiesto di rinnovare il contratto agli intermediari che gestiscono l’appartamento in via Santo Stefano, nel centro didove vive in affitto. Però ha chiarito che, da settembre, con lei ci sarà anche il suo, per lei indispensabile in quanto non. Ma la padrona dinon vuole cani in giro, quindi Camilla dovrà andarsene. Sarebbe già stato gravissimo se fosse stato un caso isolato. Ma Camilla di Pace, 31 anni, laureata al Dams e operatrice della comunicazione, racconta al Resto del Carlino che anche altre agenzie, nei giorni seguenti, l’hanno respinta per lo stesso motivo. Al momento, quindi, da settembre èuna. “Mi ritenevo fortunata – spiega –ero in unain affitto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Wamiz_it : Bologna, ragazza non vedente sfrattata di casa: il motivo è inaccettabile - infoitinterno : Bologna, ragazza non vedente sfrattata da casa: «Non accettano il mio cane guida» - MRobyAmici : Se io avessi un appartamento da affittare glielo darei alla ragazza Mi meraviglio che questo avvenga a Bologna ap… - MarthyMcFlyer : RT @FraBaraghini: Nel mio mondo ideale, Nina fa l’esame di maturità e fa tutto quel che desidera nella vita. - infoitinterno : Ragazza cieca sfrattata a Bologna perché la padrona di casa non vuole il cane guida -

Una storia triste dalla quale traspaiono poca solidarietà ed empartia: Camilla,non vedente che vive a, il prossimo settembre dovrà lasciare l'appartamento in cui vive perché la padrona di casa non le rinnoverà il contratto d'affitto, visto che con lei ci sarà ...Camilla vive a, in centro città. L'appartamento in cui paga l'affitto è in via Santo Stefano. La, di recente, come spiega Il Resto del Carlino, ha chiesto agli intermediari che gestiscono la dimora ...Camilla,non vedente che vive a, a settembre dovrà lasciare l'appartamento in cui vive perché la padrona di casa non le rinnoverà il contratto d'affitto. Il no è arrivato perché con lei ci sarà ...

Ragazza cieca sfrattata a Bologna perché la padrona di casa non vuole il cane guida: la storia di Camilla Virgilio Notizie

Camilla ha solo chiesto di rinnovare il contratto agli intermediari che gestiscono l’appartamento in via Santo Stefano, nel centro di Bologna dove vive in affitto. Però ha chiarito che, da settembre, ...Camilla, ragazza non vedente che vive a Bologna, a settembre dovrà lasciare l'appartamento in cui vive perché la padrona di casa non le rinnoverà il contratto… Leggi ...