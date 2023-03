Bologna | ragazza non vedente resta senza casa | ' Nessuno mi affitta una stanza perché ho il cane guida'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RADIOBRUNO1 : La ragazza sarà costretta a cambiare alloggio #Bologna #caneguida #RadioBruno #24marzo - Alberto52057277 : Bologna, ragazza cieca sfrattata da casa: non vogliono il cane guida - pastaIpesto : obbligando la mia ragazza a prendere i biglietti per andare al live di bouquet of madness a bologna la notte di hal… - Alberto52057277 : Bologna, ragazza cieca sfrattata da casa: non vogliono il cane guida - VerdiStudio : Possibile che nessuno sia in grado di darsi la risposta al perché siano così alti gli affitti ??? Non solo a Bologn… -

Con un cane guida a carico, di cui non può assolutamente fare a meno, auna persona non vedente sembra non riuscire a trovare una sistemazione dignitosa: 'Leggo di tutto ora a, ci ...Una storia triste dalla quale traspaiono poca solidarietà ed empartia: Camilla,non vedente che vive a, il prossimo settembre dovrà lasciare l'appartamento in cui vive perché la padrona di casa non le rinnoverà il contratto d'affitto, visto che con lei ci sarà ...Camilla vive a, in centro città. L'appartamento in cui paga l'affitto è in via Santo Stefano. La, di recente, come spiega Il Resto del Carlino, ha chiesto agli intermediari che gestiscono la dimora ...

Bologna, ragazza cieca sfrattata da casa: non vogliono il cane guida il Resto del Carlino

Il ragazzo costa 10-12 milioni e l’Inter sarebbe pronta a uno scambio alla pari con Correa (che sulla carta vale di più). Non sembra che però il Bologna sia interessato all’affare. L’Inter ci prova: ...Bologna, 24 marzo 2023 - Protesta all'inaugurazione della nuova residenza universitaria Camplus in via Valverde, sui Colli. Una ventina di ragazzi del collettivo LunA al grido di "Camplus no", ...