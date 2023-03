Bologna | ragazza cieca dovrà lasciare casa | non vogliono il cane guida

(Di venerdì 24 marzo 2023) Da settembrel’appartamento in cui vive, perché la padrona dinon vuole il suo. A raccontare la vicenda è una 31enne non vedente che vive a. “Mi ritenevo fortunata perché ero in una stanza in affitto, una singola, in centro con tutti i comfort, 550 euro bollette incluse. I prezzi per le case, oggi, sono folli, quindi speravo di continuare dov’ero. E invece niente, mi è stato detto che la padrona non vuole per il”, ha affermato Camilla Di Pace in un’intervista al Quotidiano Nazionale. La donna, originaria di Latina, ha detto di sentirsi “discriminata e anche un po’ tradita da” dopo che anche altri proprietari le hanno detto che non affittano a chi ha dei cani. “Unnon è mica un ...

Con un cane guida a carico, di cui non può assolutamente fare a meno, auna persona non vedente sembra non riuscire a trovare una sistemazione dignitosa: 'Leggo di tutto ora a, ci ...Con un cane guida a carico, indispensabile per vivere , aunacieca non riesce a trovare una sistemazione dignitosa. 'Mi ritenevo fortunata - spiega Camilla Di Pace , 31 anni e ...Una storia triste dalla quale traspaiono poca solidarietà ed empartia: Camilla,non vedente che vive a, il prossimo settembre dovrà lasciare l'appartamento in cui vive perché la padrona di casa non le rinnoverà il contratto d'affitto, visto che con lei ci sarà ...

A raccontare la vicenda è una 31enne non vedente che vive a Bologna. "Mi ritenevo fortunata perché ero in una stanza in affitto, una singola, in centro con tutti i comfort, 550 euro bollette incluse.