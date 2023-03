Bologna | no al cane guida | ragazza cieca resta senza casa

(Di venerdì 24 marzo 2023) Camilla Di Pace è unadi 31 anni che vive al centro di. Il suo caso sta facendo notizia perché, essendo, ha bisogno di vivere con un. Ed è qui che è sorto inaspettatamente un grosso problema: ha chiesto di rinnovare il contratto in affitto dell'appartamento in cui vive, ma la padrona dinon accetta la predel. “Mi ritenevo fortunata - ha spiegato Camilla a Il Resto del Carlino - perché ero in una stanza in affitto, una singola, in centro con tutti i comfort, 550 euro bollette incluse. I prezzi per le case, oggi, sono folli, quindi speravo di continuare dov'ero. E invece niente, mi è stato detto che la padrona non vuole per il”. Non riuscendo a trovare una ...

Bologna, niente animali in casa: Camilla, non vedente sfrattata per il cane guida Corriere

faccio ad aprile l'esame con la Scuola Triveneta dei cani guida. Mi sono sentita discriminata e anche un po' tradita da Bologna, una città che mi ha adottata e coccolata, la città di Dalla, di Guccini ...