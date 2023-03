Bologna | la denuncia di un’ipovedente | “Nessuno mi affitta casa | non vogliono il cane guida”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Camilla ha 31 anni e vive a, ma è costretta ad abbandonare lain cui si trova in affitto perché i proprietari non accettano che con lei ci sia anche un. Il problema? Essendo ipovedente, ne ha bisogno per vivere. Laureata al Dams e operatrice della comunicazione, la donna ha raccontato la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiER: La denuncia di Camilla: dovrà lasciare la casa in cui vive a Bologna perché la proprietaria non vuole il suo cane. Ma per lei… - TgrRaiER : La denuncia di Camilla: dovrà lasciare la casa in cui vive a Bologna perché la proprietaria non vuole il suo cane.… - Piergiulio58 : Bologna, la denuncia di una ipovedente: 'Nessuno mi affitta casa, non vogliono il cane guida'. ?? - bizcommunityit : Bologna, la denuncia di una ipovedente: 'Nessuno mi affitta casa, non vogliono il cane guida' - Alberto_zz0 : @Nutizieri @rep_bologna Se è una violazione della legge, la risposta a costei è la denuncia. Non c'è da discutere nulla con queste persone -

... con l'ausilio delle unità cinofile antidroga del Nucleo Carabinieri di, hanno eseguito dei ... Per loro anche lapenale all'Autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza. Due ...Leggo di tutto ora a, ci sono clausole di ogni tipo per la case in affitto, dieci anni fa era un'altra città, si pagava la metà. Ora è assurdo che non possa trovare uno spazio per me e per la ..., 23 marzo 2023 " Vivere acosta troppo . Non solo gli studenti hanno difficoltà a trovare casa, ma la questione ... Loil Siulp , che spiega come "nonostante le continue e ...

Ragazza ipovedente Bologna denuncia: "Nessuno mi affitta casa" • Tag24

E invece niente, mi è stato detto che la padrona non vuole per il cane». Camilla Di Pace, ragazza non vedente che vive a Bologna, il prossimo settembre dovrà lasciare l'appartamento in cui vive perché ...Bologna, 23 marzo 2023 – Non voleva pagare il biglietto ... Con fatica è stato fatto scendere e alla fine è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, interruzione di pubblico ...