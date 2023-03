Bollette: da aprile aiuti sostanziosi per chi riduce i consumi (Di venerdì 24 marzo 2023) Bollette: sul fronte dei bonus e degli aiuti economici ci sarà un vero e proprio cambiamento a partire dal mese di aprile 2023. La regola introdotta sarà: più si consuma, più si paga. L’Esecutivo Meloni punta ad azzerare gli oneri di sistema e a premiare tutti coloro che risparmiano energia elettrica rispetto all’anno precedente. Gli aiuti economici saranno prorogati anche dopo il 31 marzo 2023: il Governo potrà utilizzate 5 miliardi di risorse ancora disponibili. Pertanto, tra oggi e l’inizio della prossima settimana dovrebbe essere approvato un provvedimento volto ad evitare la reintroduzione degli oneri di sistema in bolletta. La Premier Giorgia Meloni ed Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti si stanno attivando per continuare a sostenere le famiglie italiane, in particolare quelle disagiate ... Leggi su blowingpost (Di venerdì 24 marzo 2023): sul fronte dei bonus e deglieconomici ci sarà un vero e proprio cambiamento a partire dal mese di2023. La regola introdotta sarà: più si consuma, più si paga. L’Esecutivo Meloni punta ad azzerare gli oneri di sistema e a premiare tutti coloro che risparmiano energia elettrica rispetto all’anno precedente. Glieconomici saranno prorogati anche dopo il 31 marzo 2023: il Governo potrà utilizzate 5 miliardi di risorse ancora disponibili. Pertanto, tra oggi e l’inizio della prossima settimana dovrebbe essere approvato un provvedimento volto ad evitare la reintroduzione degli oneri di sistema in bolletta. La Premier Giorgia Meloni ed Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti si stanno attivando per continuare a sostenere le famiglie italiane, in particolare quelle disagiate ...

