Blanco | “INNAMORATO” è il nuovo album | arriva il singolo con Mina | I dettagli

Blanco annuncia "INNAMORATO", il nuovo album, all'interno c'è anche il singolo in collaborazione con Mina: ecco i dettagli L'artista multiplatino Blanco annuncia il suo attesissimo secondo album in studio "INNAMORATO", in uscita venerdì 14 aprile in formato CD, vinile, CD e vinile autografato e in digitale su tutte le piattaforme per Island Records / Universal Music Italia. È possibile pre-salvare e pre-ordinare "INNAMORATO" QUI. Il disco conterrà la sensazionale collaborazione con Mina – la voce che ha segnato indelebilmente l'immaginario del panorama musicale italiano e internazionale- nel brano "Un Briciolo Di Allegria", singolo che sarà all'interno di entrambi gli album.

