"Bisogna liberare l'Africa": Adolfo Urso e la minaccia russo-cinese, cosa rischiamo (Di venerdì 24 marzo 2023) Senatore Adolfo Urso, lei è ministro delle Imprese e del Made in Italy. Perché cambiare nome al vecchio dicastero dello Sviluppo? «La destra è per la difesa delle imprese e quindi dei lavoratori o, se si preferisce, dei lavoratori e quindi delle imprese. Anche per questo motivo, Giorgia Meloni ha voluto cambiare la denominazione del ministero. Per dare un indirizzo politico specifico alla nostra attività. Per noi contano le persone che attivano il processo produttivo e che collaborano nel processo produttivo, quindi gli imprenditori, i lavoratori e anche i consumatori». E il Made in Italy? «Il Made in Italy non è semplicemente un luogo di produzione, è diventato nella percezione comune un marchio di qualità, di eccellenza. È uno stile di vita, un modello, una cultura, un'arte, una creazione, una storia». E come si difende? «Io vengo da due importanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Senatore, lei è ministro delle Imprese e del Made in Italy. Perché cambiare nome al vecchio dicastero dello Sviluppo? «La destra è per la difesa delle imprese e quindi dei lavoratori o, se si preferisce, dei lavoratori e quindi delle imprese. Anche per questo motivo, Giorgia Meloni ha voluto cambiare la denominazione del ministero. Per dare un indirizzo politico specifico alla nostra attività. Per noi contano le persone che attivano il processo produttivo e che collaborano nel processo produttivo, quindi gli imprenditori, i lavoratori e anche i consumatori». E il Made in Italy? «Il Made in Italy non è semplicemente un luogo di produzione, è diventato nella percezione comune un marchio di qualità, di eccellenza. È uno stile di vita, un modello, una cultura, un'arte, una creazione, una storia». E come si difende? «Io vengo da due importanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Parsi: “Una pace giusta parte dall’uscita della Russia dai territori occupati nel 2022 per poi discutere degli altr… - Libero_official : L'intervista al ministro #Urso: 'La guerra ibrida si combatte anche con l'#immigrazione. Bisogna liberare l'Africa… - Cristia50286204 : RT @GiovaQuez: Parsi: “Una pace giusta parte dall’uscita della Russia dai territori occupati nel 2022 per poi discutere degli altri. Bisogn… - lvoir : RT @blackan68873025: 'bisogna creare le condizioni MILITARI che consentano una tregua da cui partire per liberare politicamente gli altri t… - Ile2S : RT @GiovaQuez: Parsi: “Una pace giusta parte dall’uscita della Russia dai territori occupati nel 2022 per poi discutere degli altri. Bisogn… -