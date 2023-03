(Di venerdì 24 marzo 2023) L'Italia è in cerca di alleati in Europa per provare aleconse alimentate con. Il nostro Paese sperava di avere al suo fianco in questa battaglia la Germania, che invece non ha voluto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Today_it : #Biocarburanti: il piano di Meloni per salvare le auto con motori a combustione - romatoday : Biocarburanti: il piano di Meloni per salvare le auto con motori a combustione - RaffaeleLupoli : RT @EcoCircolareCom: ??Un report di @eccoclimate , il #thinktank italiano per il #clima, analizza potenzialità e criticità alla luce delle… - green_milano : RT @ReteAmbiente: Produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da #rifiuti agricoli, pubblicate le Linee gui… - eccoclimate : RT @EcoCircolareCom: ??Un report di @eccoclimate , il #thinktank italiano per il #clima, analizza potenzialità e criticità alla luce delle… -

Per altro, come appreso da fonti Ue, per approvare ilsull'invio di munizioni all'Ucraina, ... la Germania che insiste sui carburanti sintetici e l'Italia che invece propone i...... che da settimane invoca il nullaosta anche per icon una linea che la premier ha ... IlPlanato sul tavolo dell'Europa Building dopo due settimane di fitti negoziati, il voltafaccia ...... tra cui l'utilizzo dicompatibili con i motori endotermici attualmente in ... "In questo senso, è opportuno quanto urgente che il Governo predisponga unpluriennale a sostegno del ...

Biocarburanti: il piano di Meloni per salvare le auto con motori a combustione EuropaToday

Le parole della premier in arrivo a Bruxelles per il Consiglio europeo. Lo stop alle auto che vanno a diesel e benzina entro il 2035 rimane ancora un punto di domanda. Mi pare una tesi di buon senso e ...Tornare indietro non si può, chiarire sì. Il banco Ue delle automobili premia Berlino e scontenta Roma e, dietro la ribalta di un Consiglio europeo dall'ordine del giorno ...