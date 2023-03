Bimbo di 4 anni azzannato al volto da un cane a Vasto | provincia di Chieti | ricoverato in ospedale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Davide ha 12 anni. Golia é a capo del secondo esercito del mondo. Davide si chiama Sasha, Golia é Vladimir. E Sasha… - SimoneAlliva : I figli delle coppie omosessuali sono fortemente voluti, nascono da pensieri lunghi, gravidanze della mente che dur… - LaStampa : Bimbo di 6 anni di origini italiane tra i deportati di Putin. La disperazione dei nonni: “È in pericolo, aiutateci… - FabianaIdrissi : RT @HolaBebeeeeee: Dal Moro si è scelto proprio bene la fidanzata e il migliore amico e io sono super happy perché porteranno una botta di… - MalenaSalas4 : RT @SkyTG24: Brindisi, bimbo di 3 anni esce di casa da solo di notte: trovato dai carabinieri -

Vasto,di 4azzannato da un cane . Gravissima una bambina morsa da un pitbull . Nessuna razza di cane è pericolosa per legge . Vasto,di 4azzannato da un cane. Stando a quanto ...A Vasto, in provincia di Chiesti, un bambino di 4è stato azzannato al volto da un cane. Trasportato in ospedale, al piccolo sono state ... Accompagnato dai genitori all'ospedale di Vasto, il...BRINDISI - Un bambino di meno di treè uscito di casa da solo la notte scorsa, verso le 4.30, in pigiama, ma fortunatamente è stato ... circa due ore dopo, hanno rintracciato la mamma del...

Bimbo di 3 anni precipita dal balcone del secondo piano, è in pericolo di vita RomaToday

Il bimbo, di appena 3 anni, si era allontanato da casa dopo aver aperto la porta d'ingresso che non era chiusa a chiave. La mamma è stata rintracciata dopo due ore Una volta recuperato, il bambino è ...Un bimbo di quasi tre anni stamattina, intorno alle 4.30, è stato trovato mentre camminava per strada a Carovigno (Brindisi) in pigiama e senza scarpe. Il piccolo è stato rintracciato dai carabinieri ...