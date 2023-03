Bimbo di 3 anni precipita da un balcone al secondo piano | è in pericolo di vita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agri… - nelloscavo : Davide ha 12 anni. Golia é a capo del secondo esercito del mondo. Davide si chiama Sasha, Golia é Vladimir. E Sasha… - SimoneAlliva : I figli delle coppie omosessuali sono fortemente voluti, nascono da pensieri lunghi, gravidanze della mente che dur… - TheOnlyOneYello : @leleraffa2 @JU29ROTEAM 'GNE GNE GNE', disse il bimbo dell'asilo. Ci vediamo per quando potrai prendere la patente… - andreastoolbox : Bimbo di 3 anni precipita dal balcone del secondo piano, è in pericolo di vita #di #Bimbo #3 #precipita #anni ??????? -

Un bambino di quattro anni è precipitato, per ragioni ancora da accertare, questa mattina da un balcone al secondo piano di uno stabile a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 in via Dei Fiori, in zona Alessandrino. Portato in codice rosso al policlinico Gemelli: sul posto, oltre al 118, la polizia che sta cercando di fare luce ...

Rovigo, il padre del bimbo di 4 anni annegato nel canale: «Mi sono seduto un attimo e Adam è sparito» Corriere

Bimbo di 3 anni precipita dal balcone: è grave. Dramma in zona Prenestina a Roma dove alle 6 di oggi è giunta una richiesta di intervento al 118. Sono stati i genitori ad avvertire i soccorsi: ora il ...Un bambino di quattro anni è precipitato, per ragioni ancora da accertare, questa mattina da un balcone al secondo piano di uno stabile a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 in via Dei Fiori, ...