Bimbo deve operarsi | ' scortato' a scuola da Lamborghini Polizia

Un saluto speciale stamani per Marco, 10 anni, che la prossima settimana partirà verso l'Ospedale Gaslini di Genova per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico a causa di una malattia ...

