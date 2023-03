Bimbi dell’asilo obbligati a mettere a posto i giochi prima di andare a casa, lo sfogo di una mamma è virale: “Faccio sempre tardi” (Di venerdì 24 marzo 2023) La scuola non è un posto dove imparare solo le tabelline e le date di storia, ma anche un luogo che deve accompagnare il bambino nella maturazione personale e nella responsabilizzazione. Rispettare gli altri e ciò che ci circonda è un insegnamento molto importante che in un asilo nido è stato deciso di impartire facendo mettere a posto i giochi e sistemando l’aula ai bambini, prima di rientrare a casa. L’iniziativa, condivisa da tutti, ha però messo in difficoltà una mamma, che ogni pomeriggio è costretta ad aspettare la propria figlia, che non è mai pronta per uscire da scuola essendo ancora intenta a pulire l’aula. Questo porta la mamma a fare spesso tardi ad appuntamenti pomeridiani. “Ho provato a spiegare alla maestra che sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) La scuola non è undove imparare solo le tabelline e le date di storia, ma anche un luogo che deve accompagnare il bambino nella maturazione personale e nella responsabilizzazione. Rispettare gli altri e ciò che ci circonda è un insegnamento molto importante che in un asilo nido è stato deciso di impartire facendoe sistemando l’aula ai bambini,di rientrare a. L’iniziativa, condivisa da tutti, ha però messo in difficoltà una, che ogni pomeriggio è costretta ad aspettare la propria figlia, che non è mai pronta per uscire da scuola essendo ancora intenta a pulire l’aula. Questo porta laa fare spessoad appuntamenti pomeridiani. “Ho provato a spiegare alla maestra che sono ...

