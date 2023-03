Bimba di 2 anni malata di cancro non vuole morire – misteriosa scoperta nel suo corpo sta sconcertando i medici di tutto il mondo

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 24 marzo 2023) Per un genitore, non c’è peggior incubo di qualcosa che accade a tuo figlio. Come madre o padre, faiil necessario per mantenere tuo figlio al sicuro e protetto per tutta la vita. Ma ci sono cose da cui nessun uomo può proteggersi. La piccola Orla ha trascorso gran parte della sua vita in ospedale. Una vita fuori dalle mura dell’ospedale è unestraneo per lei, che ha già ricevuto un messaggio da incubo quando aveva 20 mesi. Ora i dottori non sanno cosa fare. View this post on Instagram A post shared by Orla – The Boss Baby (@orla thebossbaby) LEGGI DI PIÙ: Mamma sta morendo die sa che non si sposerà mai – poi la migliore amica le fa “la proposta” LEGGI DI PIÙ: Bambino della foto diventata virale mentre lottava contro ilsta bene ed è ...