Bilancio regionale | sindacati contrari | “Così le famiglie avranno 400 euro in più di tasse”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma – La commissionedel Consiglio, presieduta da Daniele Sabatini (FdI), oggi ha incontrato in due audizioni distinte i rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, e quelli delle associazioni datoriali per un primo confronto con l’assessoreGiancarlo Righini, sulla manovra di. Preso atto dell’urgenza dell’approvazione dei provvedimenti regionali onde evitare l’esercizio provvisorio, i rappresentanti sindacali hanno lamentato il poco tempo a disposizione per esaminare approfonditamente la documentazione. A tal proposito, al termine dell’audizione, l’assessore Righini ha invitato le organizzazioni a proseguire il confronto lunedì prossimo in Regione, prima dell’esame delda parte dell’Aula. A seguire, nella seconda audizione, ...