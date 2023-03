Biglietti rivenduti online: maxi multa da 12 milioni di euro (Di venerdì 24 marzo 2023) L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione di Consiglio del 16 marzo ha adottato un'ulteriore sanzione di 12.240.000 euro per violazione delle norme in materia di secondary ticketing nei confronti della... Leggi su today (Di venerdì 24 marzo 2023) L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione di Consiglio del 16 marzo ha adottato un'ulteriore sanzione di 12.240.000per violazione delle norme in materia di secondary ticketing nei confronti della...

FrancescaCphoto : @M_Palmi98 Non è chi entrava per primo secondo me Credo abbiano prima annullato molti biglietti presi da italiani…

florabarral : L' impressione è che certi biglietti comprati on line dall'estero siano stati rivenduti. Ecco perché i più sono rim…

chillyjvmesfc : @_treacherous_13 @ErsyC A quanto ho capito i tifosi dell'Atalanta (credo) hanno comprato i biglietti e li hanno rivenduti ai tedeschi. yikes

GM_81 : @ColpogobboYtube Da quello che ho compreso da un amico interista (non entrato allo stadio ieri): i biglietti al di…