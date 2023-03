Biglietti dei Maneskin e di Blanco a prezzi decuplicati, multa milionaria per Viagogo dall’Agcom (Di venerdì 24 marzo 2023) Per la quarta volta negli ultimi 3 anni, la piattaforma di secondary ticketing Viagogo viene multata dall’Agcom per aver violato le norme sul bagarinaggio online: il portale dovrà pagare 12,24 milioni di euro per aver violato l’articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che vieta la “vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione”. Gli accertamenti condotti con il supporto del Gruppo Radiodiffusione ed editoria del Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza hanno permesso di accertare che nel 2022 sulla piattaforma sono stati messi in vendita Biglietti per 68 eventi a prezzi fino a 10 volte ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Per la quarta volta negli ultimi 3 anni, la piattaforma di secondary ticketingvienetaper aver violato le norme sul bagarinaggio online: il portale dovrà pagare 12,24 milioni di euro per aver violato l’articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che vieta la “vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione”. Gli accertamenti condotti con il supporto del Gruppo Radiodiffusione ed editoria del Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza hanno permesso di accertare che nel 2022 sulla piattaforma sono stati messi in venditaper 68 eventi afino a 10 volte ...

