Big Tech, la guerra dei dati: se la fobia di TikTok diventa un’arma per attaccare la Cina (Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre si passava il mascara tra le ciglia e sceglieva quale colore di rossetto abbinare sulle labbra, Feroza Aziz parlava del regime di repressione e terrore cui viene sottoposta la minoranza degli uiguri in Cina: era il 2019, e l’attivista per i diritti umani – allora 17enne – stava provando ad aggirare l’algoritmo di TikTok per diffondere sul social network di proprietà del colosso Tech asiatico ByteDance informazioni di certo non gradite al Partito Comunista. Nonostante il tentativo di mascherare i suoi contenuti dietro una facciata di apparente frivolezza, il suo account fu sospeso. Negli anni successivi sono trapelati documenti su altri argomenti considerati tabù dalla piattaforma: non si parla di indipendenza del Tibet, i fatti di Piazza Tienanmen è meglio non menzionarli, Hong Kong, neanche a dirlo. Il rapporto tra ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre si passava il mascara tra le ciglia e sceglieva quale colore di rossetto abbinare sulle labbra, Feroza Aziz parlava del regime di repressione e terrore cui viene sottoposta la minoranza degli uiguri in: era il 2019, e l’attivista per i diritti umani – allora 17enne – stava provando ad aggirare l’algoritmo diper diffondere sul social network di proprietà del colossoasiatico ByteDance informazioni di certo non gradite al Partito Comunista. Nonostante il tentativo di mascherare i suoi contenuti dietro una facciata di apparente frivolezza, il suo account fu sospeso. Negli anni successivi sono trapelati documenti su altri argomenti considerati tabù dalla piattaforma: non si parla di indipendenza del Tibet, i fatti di Piazza Tienanmen è meglio non menzionarli, Hong Kong, neanche a dirlo. Il rapporto tra ...

