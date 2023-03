Big Tech Bang: la crisi della Silicon Valley sta innescando una pandemia finanziaria globale? (Di venerdì 24 marzo 2023) Come fosse un film già visto, con la stessa sceneggiatura e i soliti attori e comparse solo un po’ più stanchi, assistiamo increduli e impotenti a un’altra crisi finanziaria e bancaria internazionale. I governi tranquillizzano, le banche centrali balbettano, i mercati scendono e i tassi salgono. Intanto piccoli e grandi predatori della finanza fanno quello che vogliono e incassano il malloppo prima che arrivino, sempre in ritardo, le forze del bene. Viviamo in un mondo in cui le difficoltà di una banca americana che si regge sulle start up e il venture capital si riverberano immediatamente sul costo dei mutui, dei prestiti, erodono i nostri risparmi. E mentre cadono le Borse mondiali, dalla pacifica e opulenta Svizzera emerge la crisi di un blasonato istituto di credito come il Credit Suisse, non proprio un esempio ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Come fosse un film già visto, con la stessa sceneggiatura e i soliti attori e comparse solo un po’ più stanchi, assistiamo increduli e impotenti a un’altrae bancaria internazionale. I governi tranquillizzano, le banche centrali balbettano, i mercati scendono e i tassi salgono. Intanto piccoli e grandi predatorifinanza fanno quello che vogliono e incassano il malloppo prima che arrivino, sempre in ritardo, le forze del bene. Viviamo in un mondo in cui le difficoltà di una banca americana che si regge sulle start up e il venture capital si riverberano immediatamente sul costo dei mutui, dei prestiti, erodono i nostri risparmi. E mentre cadono le Borse mondiali, dalla pacifica e opulenta Svizzera emerge ladi un blasonato istituto di credito come il Credit Suisse, non proprio un esempio ...

