Bianchi CEO Euronet | «Orgogliosi di essere partner dell’Inter!»

Juan Bianchi, CEO del segmento di trasferimento di denaro di Euronet, ha parlato della nuova partner tra Ria Money Transfer e l'Inter (vedi QUI). NUOVO partner – Juan Bianchi commenta con soddisfazione l'accordo con l'Inter: «Siamo Orgogliosi di essere partner di un club così storico e di successo. Questa nuova partnership è naturale, viste le somiglianze tra la storia dell'Inter e la nostra. Il segmento di trasferimento di denaro di Euronet si fonda sui valori di apertura, passione e lavoro di squadra e ci impegniamo affinché i nostri clienti, che spesso si trovano lontani da casa e dalla famiglia, possano ottenere un futuro migliore».

