Bersani: 'Rientrerò nel Pd, ma in punta di piedi' (Di venerdì 24 marzo 2023) ante cose sono cambiate da quanto Pierluigi Bersani , messo in un nel periodo 'ultras' della gestione renziana, scelse di andare via dal Pd e dare vita ad Articolo Uno. Da allora Renzi non c'è più ed ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 marzo 2023) ante cose sono cambiate da quanto Pierluigi, messo in un nel periodo 'ultras' della gestione renziana, scelse di andare via dal Pd e dare vita ad Articolo Uno. Da allora Renzi non c'è più ed ...

Bersani: 'Rientrerò nel Pd, ma in punta di piedi' Lo ha detto Pierluigi Bersani, a margine di un incontro elettorale a Cervignano (Udine). "Bisogna proseguire la fase di apertura che si è avviata - ha precisato - e mostrarsi più generosi nel costruire un'alternativa a questo governo".