Berlusconi non ha concesso la liberatoria ad Orietta Berti per l'ospitata Rai (Di venerdì 24 marzo 2023) Questa domenica, 26 marzo 2023, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In con Mara Venier. Si tratterà di un appuntamento molto speciale visto e considerato che gran parte della puntata sarà dedicata al ricordo di Paolo Limiti. In studio con la conduttrice, infatti, ci saranno molti amici del noto paroliere. E, a quanto pare, ci sarebbe dovuta essere pure Orietta Berti. Peccato che qualcosa sia andato storto per la cantante e storica amica di Limiti. Orietta Berti non parteciperà all'omaggio per Paolo Limiti: colpa di Berlusconi? Tv Blog ha spiegato che l'ospitata di Orietta Berti per l'omaggio a Paolo Limiti a Domenica In non avverrà per un motivo ben preciso. Sembra infatti che Pier Silvio Berlusconi non abbia ...

