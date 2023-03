Berlusconi diventa un musical | satira corrosiva in scena a Londra

(Di venerdì 24 marzo 2023) Debutta ail– A Newlo spettacolo incentrato sulla figura di Silvio. L’anteprima è prevista per domani sabato 25 marzo al teatro Southwark Playhouse: sarà riservata a un selezionatissimo gruppo di invitati VIP. Ilsuresterà inper 5 settimane circa, fino al 29 aprile. Si tratta di un’opera di Ricky Simmonds e Simon Vaughn, diretta dal regista James Grieve. Destinata inesorabilmente a far parlare di sé. Chissà però se arriverà in Italia. Non si tratta di un fatto scontato, se si considera cheè pur sempre un leader politico dell’attuale maggioranza di Governo che alle elezioni del 25 settembre ha raccolto milioni di voti con Forza Italia. Ed è facile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Berlusconi diventa un musical (satirico), domani il debutto a Londra - Luxgraph : Berlusconi diventa un musical (satirico), domani il debutto a Londra #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Silvano61597632 : RT @Hero9004: @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadat… - BlasiElettra : @AleGrifeo @matteosalvinimi Certo!Dice la verità sulla guerra in Ucraina e sul personaggio Zelensky.Ecco che Berlus… - palermomaniait : Teatro, a Londra la vita di Silvio Berlusconi diventa un musical - -

... mentre Elly Schlein nasceva,prese il Milan che stava fallendo in tribunale portandolo sul tetto del mondo con 29 trofei vinti. Il calcio è una fede che ci è stata donata. Si...... la insegue nesuccube e poi quando non sa che fare si rifugia nel campo facile dei diritti. dove le responsabilità sono solo della guardia costiera, per Salvini eche tirano la ...Non nel 1992 con le sue stragi di Capaci e via D'Amelio, e non nel 1993 con le bombe di Milano Firenze e Roma, ma a pochi mesi dall'insediamento del primo governo. Nasce eda ...

Berlusconi diventa un musical, domani il debutto a Londra Corriere della Sera

Arriva a teatro domani a Londra il primo musical satirico su Silvio Berlusconi, per mano dei produttori di Fleabag, la serie tv con Phoebe Waller-Bridge che ha trionfato grazie al suo humour nero ed ...Non nel 1992 con le sue stragi di Capaci e via D’Amelio, e non nel 1993 con le bombe di Milano Firenze e Roma, ma a pochi mesi dall’insediamento del primo governo Berlusconi. Nasce e diventa da subito ...