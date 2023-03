Bergamo Jazz 2023: debutto d’oro per la Panorchestra (Di venerdì 24 marzo 2023) Bergamo. “Signora mi spiace, ma i biglietti per le prossime serate sono completamente esauriti”. “Ma come?! Non ci sono più posti liberi per tutti e tre i concerti?”. Inizia così la maratona di concerti serali nei teatri cittadini della 44esima edizione di Bergamo Jazz. Le persone, in fila alla biglietteria del teatro Sociale di città alta, aspettano di entrare. Alcune provano ad accaparrarsi i biglietti dei concerti in programma venerdì, sabato e domenica al teatro Donizetti ma rimangono delusi: sono tutti sold-out. L’appuntamento di giovedì 23 marzo al Sociale ha riscosso grande successo: colpisce il debutto della Panorchestra, una formazione nata in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura italiana 2023. Il teatro è pieno. A fare gli onori di casa sono ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 marzo 2023). “Signora mi spiace, ma i biglietti per le prossime serate sono completamente esauriti”. “Ma come?! Non ci sono più posti liberi per tutti e tre i concerti?”. Inizia così la maratona di concerti serali nei teatri cittadini della 44esima edizione di. Le persone, in fila alla biglietteria del teatro Sociale di città alta, aspettano di entrare. Alcune provano ad accaparrarsi i biglietti dei concerti in programma venerdì, sabato e domenica al teatro Donizetti ma rimangono delusi: sono tutti sold-out. L’appuntamento di giovedì 23 marzo al Sociale ha riscosso grande successo: colpisce ildella, una formazione nata in occasione diBrescia Capitale della Cultura italiana. Il teatro è pieno. A fare gli onori di casa sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Newsinunclick : Nasce l'ANSJ, l'Associazione nazionale scuole jazz e musiche audiotattili: «Realtà del terzo settore e istituzioni… - AmoBergamo : #Bergamo Bergamo Jazz, ecco i concerti da vedere (e sentire) giorno per giorno - BergamoeC : RT @ComunediBergamo: Bergamo Jazz, gli appuntamenti giorno per giorno - ComunediBergamo : Bergamo Jazz, gli appuntamenti giorno per giorno - webecodibergamo : Da giovedì 23 marzo a domenica 26, al Donizetti, al Globe, nell’Auditorium con nomi di spicco della musica. E non s… -