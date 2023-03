Benzina oggi, rialzo listini ma prezzi in calo alla pompa (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Sale la quotazione della Benzina, scende quella del gasolio. Movimenti al rialzo, oggi, per la Benzina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Ancora in lieve calo invece le medie nazionali dei prezzi alla pompa, sulla scia dei ribassi registrati nei giorni scorsi sui listini dei prezzi consigliati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della Benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Sale la quotazione della, scende quella del gasolio. Movimenti al, per lasuideiconsigliati dei maggiori marchi. Ancora in lieveinvece le medie nazionali dei, sulla scia dei ribassi registrati nei giorni scorsi suideiconsigliati. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati della. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero dello Sviluppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Benzina oggi, rialzo listini ma prezzi in calo alla pompa - italiaserait : Benzina oggi, rialzo listini ma prezzi in calo alla pompa - fisco24_info : Benzina oggi, rialzo listini ma prezzi in calo alla pompa: (Adnkronos) - Le medie dei prezzi praticati comunicati d… - News24_it : Benzina oggi, rialzo listini ma prezzi in calo alla pompa - BertaIsla : RT @Franco32656300: Oggi evidentemente era il turno di Ostellari di fare l'ennesima figura di palta: 'la Lega mantiene gli impegni con gli… -