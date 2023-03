Benzema in Serie A, tutto vero: destinazione clamorosa (Di venerdì 24 marzo 2023) Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata ufficialmente nella sua fase più calda. La stagione è entrata ufficialmente nella sua fase cruciale ma, nonostante questo,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 marzo 2023) Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata ufficialmente nella sua fase più calda. La stagione è entrata ufficialmente nella sua fase cruciale ma, nonostante questo,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ffanz11 : #Benzema è talmente forte che in questa serie A di pensionati sarebbe ancora il centravanti più forte. - AldosBaglio : Juventus con #Neymar Inter con #Messi e #Modric Milan con #Mbappè Napoli con #Jamesrodriguez Roma con #Ronaldo e… - negro_tiziano : @Piero_Farenti Benzema a 36 anni la serie A se la fa con la pipetta in bocca non dite cazzate - ilragazzotopo : Finalmente avremo il confronto Immobile Benzema in Serie A - RobyGuarino : Benzema in Serie A grazie ad Adidas: c'è già l’accordo ?@augustociardi75? -