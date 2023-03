Benzema alla Roma? Abraham in calo e si pensa al futuro: ecco perché i tifosi possono sognare (Di venerdì 24 marzo 2023) C’è aria di crisi in casa Roma per Tammy Abraham. E da qualche settimana, anche nelle scelte considerate da José Mourinho, la cosa sta diventando sempre più seria ed esplicita. Del resto, da qualche tempo, la scelta ricade quasi sempre su Andrea Belotti come attaccante titolare. L’inglese, chiaramente, per quest’anno, non riesce ad ingranare, ed è ormai preda di una profonda e – a quanto pare – irreversibile crisi. Certo, una crisi inaspettata dopo il primo anno tra i giallorossi: a marzo 2022 era già a quota 23 goal. Europei di calcio 2032, Roma si candida. Onorato: ‘Occasione unica per gli stadi e il turismo’ Crisi irreversibile per Tammy Abraham: cosa succede Insomma, una cosa è abbastanza chiara: Abraham non c’è più, così come la sua adrenalina, la sua forza e l’entusiasmo con il quale giocava ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023) C’è aria di crisi in casaper Tammy. E da qualche settimana, anche nelle scelte considerate da José Mourinho, la cosa sta diventando sempre più seria ed esplicita. Del resto, da qualche tempo, la scelta ricade quasi sempre su Andrea Belotti come attaccante titolare. L’inglese, chiaramente, per quest’anno, non riesce ad ingranare, ed è ormai preda di una profonda e – a quanto pare – irreversibile crisi. Certo, una crisi inaspettata dopo il primo anno tra i giallorossi: a marzo 2022 era già a quota 23 goal. Europei di calcio 2032,si candida. Onorato: ‘Occasione unica per gli stadi e il turismo’ Crisi irreversibile per Tammy: cosa succede Insomma, una cosa è abbastanza chiara:non c’è più, così come la sua adrenalina, la sua forza e l’entusiasmo con il quale giocava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciodangolo_ : Non è solo un sogno! #Adidas potrebbe portate concretamente #Benzema alla #Roma: le dinamiche - CorriereCitta : Benzema alla Roma? Abraham in calo e si pensa al futuro: ecco perché i tifosi possono sognare - Giuseppe02123 : RT @Riccardo_ASR27: Sti sta parlando di adidas che ci dovrebbe portare Benzema, si è parlato di Firmino e poi anche di Conte alla Roma Io:… - domenicoverile : Apro twitter. Leggo Benzema alla Roma. Chiudo twitter. - gabriel1919__ : Benzema non andrà alla Roma. Esclusiva DajeGabriel -