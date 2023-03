Benedetta Vari e Mattia Zenzola si sono baciati

Leggi su biccy

(Di venerdì 24 marzo 2023) e lo hanno fatto nel corso della seconda puntata del serale di Amici. L’occasione è stata la terza sfida della terza manche. “Aaron canta Vedo Nero controche balla un tango cone vincono” – si è letto nelle anticipazioni – “sioltretutto, ovviamente per esigenze di coreografia. Finita la prova Maria De Filippi ha detto adi pulirsi e ha poi commentato dicendo che ormai in studio si baciavano tutti quanti”. Questa è la seconda coreografia chefa in coppia conda quando quest’ultima è stata eliminata dai professori e Maria De Filippi l’ha arruolata come ballerina professionista....