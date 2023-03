(Di venerdì 24 marzo 2023) È tutto pronto negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma per ladi “”, il varietà condotto da, affiancata da Luca e Paolo, in onda venerdì 24 marzo alle 21.25 su Rai1. Quasi tre ore da passare in compagnia con, la regina del piccolo schermo che, nel corso diche ha segnato il suo tanto atteso ritorno alla conduzione, tratterà vari temi legati alla musica, alla tv e al cinema.diin questasaranno grandi nomi delle sette note, come Patty Pravo e Giorgia; del piccolo schermo, come Mara Venier; del cinema, come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : BENEDETTA PRIMAVERA, TERZA PUNTATA: LORETTA GOGGI TRA EMOZIONI, SORRISI E OSPITI - bubinoblog : GUIDA TV 24 MARZO 2023: BENEDETTA PRIMAVERA, FELICISSIMA SERA, QUARTO GRADO - DanieleMignardi : BENEDETTA PRIMAVERA?? Questa sera andrà in onda il terzo appuntamento con il varietà di Rai1 condotto da Loretta Gog… - infoitcultura : Benedetta Primavera ospiti 24 marzo 2023 anticipazioni terza puntata - infoitcultura : Benedetta Primavera, ospiti 24 marzo 2023: anticipazioni terza puntata -

Terzo appuntamento quello di stasera , venerdì 24 marzo 2023, con, in onda su Rai1 alle ore 21.30 . Loretta Goggi torna in TV con uno show tutto suo, in quattro grandi serate . La Goggi sarà protagonista di un viaggio in cui racconterà la sua ...Preparatevi a lasciarvi conquistare da, in onda fino al 31 marzo 2023! La conduttrice Loretta Goggi sarà affiancata da molti ...... in prima e seconda serata Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Venerdì 24 Marzo 2023il one - woman show di Loretta Goggi, in onda dalle 21.30 su Rai 1 Alberto Tomba. ...

La ''Benedetta Primavera'' di Loretta Goggi, con Luca e Paolo Rai Storia

«Televisioni», la rubrica del giornalista del Corriere della Sera Temo che la Rai non sappia più fare i varietà del sabato sera, che forse sono finiti per sempre. Ne è la prova… Leggi ...Ha fatto passi da gigante dalla sua prima apparizione al Grande Fratello e questa sera sarà ospite del programma di Loretta Goggi, Benedetta Primavera. Approfondiamo la sua vita e i suoi successi con ...